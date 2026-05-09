マグネシウムの摂りすぎによる不調と正しい摂取方法とは？メディカルドック監修管理栄養士が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「マグネシウムが多い飲み物」はご存知ですか？効率的な摂取方法も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：佐藤 直美（管理栄養士）病院・老健・老人ホーム・障害者施設などで給食管理・調理・栄養管理・衛生管