大相撲夏場所は１０日に東京・両国国技館で初日を迎える。夏場所の懸賞本数が９日に発表され、１５日間の申し込み本数は過去最多の４２４１本となった。従来の最多は今年１月の初場所の３４６９本。初めて４０００本を突破し、新規は３０社に上った。力士指定本数は、横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝の４０８本が最多。大の里と大関・安青錦（２２）＝安治川＝が初日から休場するため今後、取りやめや懸け替えが行われる予定だ