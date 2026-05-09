女子の決勝トーナメント準決勝で、張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝、橋本帆乃香（２７）＝デンソー＝で臨んだ世界ランク２位の日本は、４位のドイツを３―０で下し、６大会連続で決勝進出を決めた。美和と早田は逆転勝利で銀メダル以上を確定させ、５５年ぶりの金メダルに王手をかけた。１０日の決勝では、準決勝でルーマニアを３―０で下し、７連覇を狙うランク１位・中国に挑む。早田の執念