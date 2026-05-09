歌舞伎俳優片岡愛之助（54）が、9日放送のMBSラジオ「片岡愛之助の愛がいっぱい」（土曜午後9時30分）に出演。未確認飛行物体（UFO）について語った。愛之助はUFOを「何回か見たことがあります」ときっぱり。「いろんなパターンがあって、新幹線に乗ってて、品川に着く前にびよーんと。『ちょっと、皆』とも言えず、写真撮らなきゃと思ってアワアワしている間に、ビルが高いじゃないですか。パッと入っちゃって、出た瞬間には消え