中京大は９日までに、水泳部に所属する２０歳未満の学生７人の飲酒と、暴力行為があったことをホームページで発表した。同大は関わった全ての部員を活動停止にし、日本連盟と日本学生委員会に報告。「大学としての処分につきましては現在慎重に検討を進めておりますが、事実関係を踏まえ、厳正に対処してまいります」と記した。同大の発表によると、４月２５日に同大水泳部員２０人による懇親会が実施され、２０歳未満の学生７