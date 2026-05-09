プレミアリーグ第36節が9日に行われ、リヴァプールとチェルシーが対戦した。35試合が消化したリーグ戦で勝ち点「58」のリヴァプールは現在4位。残り3試合で6位のボーンマスとの勝ち点差は「6」となっており、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権に迫っているものの、前節はマンチェスター・ユナイテッドとのダービー・マッチで敗戦を喫している。一方、チェルシーはリーグ戦6連敗中と泥沼の様相。順位も9位まで転落し