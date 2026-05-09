チャンピオンシップ・昇格プレーオフ準決勝の1stレグが9日に行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンはアウェイでミドルズブラと対戦した。サウサンプトンは今シーズン、序盤戦で苦しい戦いを強いられたものの、途中就任したトンダ・エッカート監督の下、成績がV字回復。シーズン後半戦は破竹の勢いで勝利を重ね、プレミアリーグ昇格プレーオフ圏内の4位に入った。1シーズンでのトップリーグ復帰を懸けて、プレーオフ準決