2026年5月3日、中国のポータルサイト・捜狐に「呪術廻戦≡（モジュロ）」の最終3巻発売記念スペシャルPVを「新作アニメ始動」と勘違いしたファンが相次ぎ、ネット上が騒然としたと紹介する記事が掲載された。記事は、「先月30日、MAPPAが公開した30秒のアニメPVが、世界中のファンを騒然とさせた。映像が始まった瞬間、事情を知るファンほど息をのんだ。滑らかなアクション、中国の映画監督・チャン・イーモウ（張芸謀）氏を思わせ