タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組内で披露した“こりん星のゆうこりん”姿を公開し、反響を得ている。「本日放送の『ドッキリグランプリ』で、こりん星のゆうこりんとして、22年前に発売した『恋のシュビドゥバ』をオチで披露させていただきました」と報告。ピンクのリボンが装飾された白いワンピースを着こなし、ティアラを乗せた“ゆうこりんビジュ”を公開した。「TVerでもご覧いただけ