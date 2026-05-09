イングランド・プレミアリーグのリーズがポルトガル1部スポルティングのMF守田英正（30）に2年契約の正式オファーを出したとポルトガル紙アボーラが8日に報じた。1年延長のオプション付きという。経験豊富なボランチは今季限りでスポルティングとの契約が満了し、移籍金なしで獲得が可能。同紙は守田自身も移籍に前向きと指摘し、リーズのプレミアリーグ残留が決まれば「イエス」を伝えるだけと報じている。リーズには守田と川