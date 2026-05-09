ＤＤＴ９日新宿フェイス大会の「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」２回戦で青木真也（４３）がＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（５１）を破り、準決勝進出を決めた。青木がＨＡＲＡＳＨＩＭＡと対戦するのは、２０２４年１０月の後楽園大会以来、１年７か月ぶり。当時はＫＯ−Ｄ無差別級王者だった青木が勝利し、Ｖ２に成功している。序盤から両者は一歩も譲らぬグラウンドの攻防を展開。青木はアームロック、脇固めで腕を攻め、場外に