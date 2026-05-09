９日、ウルムチで行われた記者会見。（ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社ウルムチ5月9日】中国新疆ウイグル自治区人民政府新聞（報道）弁公室は9日、第15次5カ年規画（2026〜30年）の始動に合わせたシリーズ記者会見の新疆会見をウルムチ市で開き、経済・社会発展の目標や重点任務について説明し、記者の質問に答えた。同自治区の張迎春（ちょう・げいしゅん）共産党委員会常務委員・常務副主席は、5カ年規画期間中に多方面