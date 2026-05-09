【新華社北京5月9日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は9日の記者会見で、中国軍による台湾島周辺における海空合同戦備パトロールが台湾当局高官の「外遊」と関係するとの分析について問われ、中国軍の関連軍事行動は正当かつ合理的なものだとした上で、台湾海峡の平和を損なう元凶は「台湾独立」勢力であり、決して容認しないと強調した。蔣氏は次のように述べた。中国軍が関連海空域で実施した軍事行動