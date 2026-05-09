「リング」「らせん」などのホラー小説で知られる作家の鈴木光司（すずき・こうじ、本名・鈴木晃司）さんが８日、東京都内の病院で死去した。６８歳だった。慶応大卒業後、１９９０年に「楽園」で日本ファンタジーノベル大賞の優秀賞を受けてデビュー。貞子という謎の女性と呪いのビデオを巡る９１年の「リング」から始まる３部作はベストセラーとなり、ホラー小説ブームを巻き起こした。「リング」は９８年に映画化され、米