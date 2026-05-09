ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。チルト3度の脅威にはあらがえなかった。準優勝戦11R、予選トップ通過を果たした地元・香川支部の中村桃佳はチルト3度で今節、席巻している田上凜の6コース捲りになすすべなく6着。18年の第2回びわこ大会以来となる優勝の挑戦権を逃した。レース後は「無理です。（田