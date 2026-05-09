映画コメンテーターの有村昆（４９）が９日に自身のインスタグラムを更新。７日に逝去が伝えられた俳優の大葉健二さんを悼んだ。業務提携を結んでいるジャパンアクションエンタープライズは、公式サイトで「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養のところ、２０２６年５月６日１４：２３、逝去いたしました。享年７２歳でした」と報告。「突然の訃報に、社員・所属俳優、スタッフ一同、いまだ信じがた