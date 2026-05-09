◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、４位で出た金沢志奈（クレスコ）は強風が吹き荒れた難コースでバーディーなし、５ボギー、１ダブルボギーの７９と落とした。通算５オーバーでトップと３打差の６位で最終日に臨む。最後までバーディーは奪えなかったが、優勝戦線に残った。４番は