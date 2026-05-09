９日、１３万本目の「中欧班列」に積み込まれるコンテナ。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州5月9日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」は9日、ドイツ・ハンブルク行きのX8037次列車が河南省鄭州市の圃田駅を出発し、運行本数累計13万本に達した。輸送額は5200億ドル（1ドル＝約157円）を超えた。中欧班列は現在、中国本土129都市と欧州26カ国235都市、アジア11カ国100都市余りを結んでいる。ユーラシアの