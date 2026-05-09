歌舞伎俳優の市川染五郎さん（21）と俳優の當真あみさん（19）が8日、舞台『ハムレット』の囲み取材に登場。お互いの印象を明かしました。『ハムレット』はシェイクスピアの四大悲劇のひとつであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた作品。染五郎さんは若き王子・ハムレットを、當真さんはハムレットの恋人・オフィーリアを演じます。染五郎さんは今回がストレートプレイ初出演にして初主演、當真さんは舞台初出演と