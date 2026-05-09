ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は5日目を終えた。田上凜（24＝大阪）が本領の捲りサク裂だ。準優11Rは今節絶好調の田上が豪快弾をぶちかました。前節の蒲郡でデビュー初優出を果たし、女子特別戦でもベスト6入りを決めてみせた。「スタートはもう少し行っていると思ったので、コンマ10くらいはズレていますが、入っていると思って行きました。後半のレースの方がいいですね。伸びは4日目と一緒く