[5.9 プレミアリーグ第36節 リバプール 1-1 チェルシー]プレミアリーグは9日、第36節を各地で行い、リバプールとチェルシーが1-1で引き分けた。来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を左右するビッグ6対決は痛み分け。暫定4位のリバプールは前節マンチェスター・U戦(●2-3)に続く足踏みで、暫定9位のチェルシーもリーグ戦7連敗は回避したが、欧州CL出場圏から大きく遠のいた。欧州カップ戦出場権を争う佳境のビッグマ