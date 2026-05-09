[5.9 ブンデスリーガ第33節](レッドブル・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ライプツィヒ]先発GK 26 マールテン・バンデボールトDF 4 ビリ・オルバンDF 17 リドル・バクDF 22 ダビド・ラウムDF 23 カステッロ・ルケバMF 14 クリストフ・バウムガルトナーMF 20 アサン・ウエドラオゴMF 24 ザベル・シュラーガーFW 10 ブラヤン・グルダFW 40 ホムルFW 49 ヤン・ディオマンデ控えGK 1 ペーテル・グラーチDF 5 エル・シャダイ