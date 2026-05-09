似てなさ過ぎじゃない？▶▶最初から読む▶▶世界で一番嫌いな女あの子がいる限り私は幸せになれない。姉妹のこじれた関係の結末は…。26歳OLのエリは、大学から付き合っている彼にプロポーズもされ、まさに順風満帆な人生を送っていました。しかしそんな彼女には大きな不安が。それは妹のまりあの存在でした。幼いころから姉のものを羨ましがってきたまりあは、ことあるごとに物や人を奪っていき、エリはそん