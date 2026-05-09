[5.9 ブンデスリーガ第33節](WWKアレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[アウクスブルク]先発GK 1 フィン・ダーメンDF 5 クリスティアン・マツィマDF 6 ジェフリー・ハウウェレーウDF 16 セドリック・ツェジガーMF 13 ディミトリス・ヤヌリスMF 17 クリスティヤン・ヤキッチMF 27 マリウス・ボルフMF 30 アントン・カデMF 32 ファビアン・リーダーMF 36 メルト・コムルFW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ控えGK 22 N. Labrovi&#2