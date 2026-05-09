天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会への出場を懸けた都道府県選手権大会(代表決定戦)が9日に各地で開催され、新たに1都1府3県で代表が決まった。8月19日に開幕する本大会への出場権を手にしたのは、ブリオベッカ浦安・市川(千葉/2年ぶり8回目の出場)、クリアソン新宿(東京/3年ぶり2回目の出場)、FCマルヤス岡崎(愛知/3年ぶり6回目の出場)、京都産業大(京都/3年連続8回目の出場)、FC BASARA HYOGO(兵庫/2年連続2回目の