プレミアリーグ 25/26の第36節 リバプールとチェルシーの試合が、5月9日20:30にアンフィールドにて行われた。 リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）、コール・パーマー（MF