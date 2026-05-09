V.LEAGUE WOMENのアルテミス北海道は9日（土）、連携協定を締結している北海道滝上町のイベントに所属選手が出演することを、クラブ公式SNSで発表した。 本イベントは23日（土）と24日（日）に開催される。23日（土）12:30からは芝ざくら滝上公園を会場に、ファンミーティングを実施。アルテミスのノベルティ、滝上町の特産品が当たる大ビンゴ大会やふれあいイベントを行い、「童話村たきのうえ芝ざくらまつり」を盛り