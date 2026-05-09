◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節埼玉45―0BL東京（2026年5月9日埼玉・熊谷ラグビー場）埼玉は開幕戦（46―0）に続いてBL東京に45―0で完封勝ちし、リーグ戦2位以上を確定させてプレーオフ準決勝進出を決めた。試合の流れをつくったのは、SO山沢拓也（31）のキックオフだった。この日も強い風が吹いた熊谷ラグビー場。トスに負けて前半は風下からとなったが、山沢拓はホームの風を利用する術を知っていた。「