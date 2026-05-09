◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）5位から出た河本結（27＝RICOH）は2バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの76で回り、通算3オーバーで首位と1打差の2位に浮上した。「全英オープンみたいに風が強く、グリーンが固く、ピン位置も難しかったけど、最後まで集中力を切らさずプレーできた」。ホールアウトした河本は自画自賛した。強風の中でス