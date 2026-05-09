緊迫したドラフト会議の中で、一際爽やかな風が吹いた。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』ドラフト会議。特別実況席で見守っていた昨年10月に昇段したばかりの岩村凛太朗四段（19）が、ルシーグ横浜の森内俊之九段（55）から1巡目指名を受けたのだ。【映像】かわいい…岩村四段の初々しすぎるリアクション本大会は『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新企画。全国の6地域ブロック