脚本家の三谷幸喜氏が９日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。番組冒頭から安住紳一郎アナウンサーに“ダルがらみ”する一幕があった。この日の番組冒頭、「こんばんは」のあいさつもそこそこに「安住さん、ネットのニュースを見たんですけど、なんかジョギングしてるらしいじゃないですか。どういうことですか？」と問いかけた三谷氏。安住アナが「してないです