◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）２打差２位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）はバーディーなし、７ボギーの７９をたたき、通算４オーバーの４位で最終日に進んだ。メジャーの難セッティングに、強風が吹き荒れるタフな１日を終え「無理だった〜」と思わず笑ってしまうほど。「途中から自分がいくつ打ってるかわ