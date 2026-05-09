◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、９位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が５バーディー、３ボギー、２ダブルボギーでこの日ベストの７４で回り、通算３オーバーで首位と１打差の２位に浮上した。強風に苦しみながらも耐えた。７番と１１番で２度のダブルボギー。「いつか待って