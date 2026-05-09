「リング」「らせん」などでのホラー小説で知られる作家の鈴木光司（すずき・こうじ、本名・晃司＝こうじ）さんが８日午後５時ごろ、病気のため都内の病院で死去した。６８歳だった。静岡県・浜松市出身の鈴木さんは１９９０年に「楽園」で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し、デビュー。９１年刊行の「リング」で人気を集め、続編「らせん」は映画化されて大ヒット。人気キャラクター「貞子」が登場する映画「リング」