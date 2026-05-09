「レディースオールスター・Ｇ２」（９日・まるがめ）１１回目のレディースオールスターもいよいよ最終日を迎えました。毎年思うことだが、この大会での若手の活躍は目を見張るものがある。優勝戦は若手の山田理央（２５）＝香川・１２９期・Ａ２＝を狙います。地元水面で連続あっせんということもあり、アドバンテージをフル活用。もちろんエンジンも「節イチ」と言うだけあって出ています。「地元は強いね」という声が聞こえ