「レディースオールスター・Ｇ２」（９日、まるがめ）細川裕子（４４）＝愛知・８８期・Ａ１＝に不気味なムードが漂っている。準優９Ｒでは３コースからまくり差しが決まったかに思えたが、１周２マークでは外へ流れてしまい、スロー枠３艇の争いへ。山田には抜け出されたものの、鎌倉との壮絶な競り合いを制して２着は確保。Ｇ２は９回目、レディースオールスターは５回目の優出を決めた。「立ち上がりを求めてギリギリま