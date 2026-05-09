女優の広末涼子が、7月18、24、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデーライブを開催することが発表された。約1年半ぶりの音楽活動となり、7月18日に46歳の誕生日を迎える広末のバースデースペシャルライブになるという。 広末といえば、昨年4月に追突事故に関するトラブルを起こし芸能活動を休止。その後、今年4月に公式サイトで活動再開を発表していた。復帰が注目されていた広末だけに、バ&#