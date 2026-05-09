5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSHINee・テミンが出演。妖艶なパフォーマンスで会場から大歓声が送られた。【映像】妖艶すぎるパフォーマンス、SHINee・テミン（32）の現在の姿テミンは2008年にSHINeeのメンバーとしてデビュー。2014年には韓国でソロとしてもデビューし、グループ活動と並行して精力的に活動している。今年4月には「コーチェラ・フェスティバル2026」に韓国の男性ソロアーティスト