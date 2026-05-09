元人気セクシー女優で歌手、タレントの希島あいり（37）が9日夜、Xを更新。所属事務所退所と「表舞台から離れる」ことを発表した。「引退」という言葉は使っていないが、事実上芸能活動を辞めるとみられる。希島は「【重大発表】応援してくださっている皆様へ...私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と書き出した。そして「右も左も分からなかった頃