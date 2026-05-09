俳優の鈴鹿央士さんは5月9日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた二の腕の筋肉があらわな姿を披露しました。【写真】鈴鹿央士、ワイルドすぎる姿！「男っぽくてワイルドセクシー」鈴鹿さんは「MEN'S NON-NO 6月号 たゆたう 末長真さんに撮っていただきました！ いい空気感の撮影でした みなさんいかが？」とつづり、3枚の写真を投稿。傷と泥がついた顔に鍛え上げられた腕など、いつもの雰囲気とは違うワイルドな姿を披露してい