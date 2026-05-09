【モスクワ共同】タス通信によると、ロシア南部チェチェン共和国の副首相は9日、民間施設が同日、ウクライナ軍の無人機攻撃を受けたと明らかにした。トランプ米大統領が仲介した9〜11日の停戦が完全に順守されなかった可能性がある。