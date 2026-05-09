新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が９日、次期挑戦者の辻陽太（３２）に蛮行をはたらいた。カラムはこの日、上半期最大のビッグマッチとなる６月１４日大阪城ホール大会で、辻とのＶ２戦に臨むことが正式に決定。両者揃っての公開記者会見に出席した。席上では「俺は史上最年少でＩＷＧＰを手にした。お前よりもはるかに優れていることを知ってるだろ？お前はその現実から目を逸らしている