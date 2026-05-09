９日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、気象コーナーで各地で夏日が続出。１０日からは夏日が当たり前になることを伝えた。さらに１７日の日曜日からは日本各地で気温３０度超えの真夏日が続くことが伝えられると、キャスターの高島彩アナウンサーは「わ〜！ちょっと体調を崩しそうですよね」と口に。「気をつけないと。（体を）慣らしていかないと」と続けると「汗、かけ