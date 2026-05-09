中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月9日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は9日、日比防衛相が共同声明で、東中国海と南中国海での「力または威圧による一方的な現状変更の試み」に反対し、両国周辺での中国の「威圧的な活動」に深刻な懸念を示したことについて、虚偽の言説を流布し、中国を根拠なく中傷していると批判した。その上で、徒党を組んで陣営対立をあおるのをやめ、地