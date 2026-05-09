６日、中原科技城にある人型ロボット総合施設の訓練場で、人型ロボットを指導するトレーナー。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社鄭州5月9日】中国河南省鄭州市の中原科技城人工知能（AI）科技園にある人型ロボットの総合サービス施設では、展示や取引、訓練、運用保守、機体改良などを一体化した運営を行っている。店内のロボット訓練場では、異なる構造を持つエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）ロボット向けのデータ