ロシアの首都モスクワで9日、「戦勝記念日」の軍事パレードが行われ、北朝鮮軍の部隊が初めて参加しました。現地から平山晃一記者（NNNモスクワ）の報告です。プーチン大統領「私たちの正義を固く信じている、勝利は我々の側にある」モスクワでは9日、第二次世界大戦の「戦勝記念日」の式典が開催され、プーチン大統領はウクライナ侵攻をめぐり、「軍は前進を続けている」と強調しました。そして、今年の軍事パレードには、ロシア