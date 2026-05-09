◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）9位から出たツアー3勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は5バーディー、3ボギー、2ダブルボギーの74で回り、通算3オーバーで2位に浮上した。強風の中でも崩れなかった。「今日は2オーバーという目標を設定してやっていた。ダブルボギーもあったけど、冷静にゴルフができた」。桑木は達成感を漂わせた。前半