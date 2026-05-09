「レディースオールスター・Ｇ２」（９日、まるがめ）快進撃はまだまだ止まらない。チルト３の伸び仕様で大旋風を巻き起こしている田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝が、準優１１Ｒでも大外からコンマ１３のトップスタートを決め、豪快にまくって１着。デビュー初優出だった前節の蒲郡に続いて２節連続、もちろんＧ２では初の優出を決めた。「スタートはコンマ１０くらいズレていたけど、入っていると思って行った。後