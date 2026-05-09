元SKE48で、1月にアイドルグループ「Nu FEEL.」に加入することを発表していた鈴木愛來（19）が9日、Xを更新。同グループに加入しないことを発表した。鈴木は2月に、脳梗塞を発症したことを発表し、新加入グループのお披露目ライブは休演していた。この日、鈴木は「いつも応援してくださっているファンの皆様へ」題し「この度、予定しておりましたNu FEEL.への加入を見送らせていただくこととなりました」と報告した。「既に公表し