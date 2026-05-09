俳優の北川景子さん（39）が9日、映画『未来』の公開記念舞台挨拶に主演の黒島結菜さん（29）らとともに登場。家族で過ごしたゴールデンウイークについて明かしました。映画『未来』（公開中 PG12）の原作は、『告白』などで知られる湊かなえさんのミステリー小説。教師の真唯子が、母の新しい恋人からの暴力や学校でのいじめに苦しむ教え子・章子を救おうと奮闘する物語です。北川さんは章子の母・佐伯文乃を演じました。もともと